Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı - Son Dakika

Vali ve protokol üyelerinden kestane hasadı

Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yedi

Vali Ali Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı ve ziyafeti renkli görüntülere sahne oldu

Kütahya kestaneden yılda 25 milyon TL'lik kazanç elde ediyor

KÜTAHYA - Simav ilçesinde bir dizi inceleme ve ziyaret ve açılışlarda bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, kestanenin bölgeye 25 milyon liralık bir ekonomik girdi sağladığını ifade etti.

Vali Ali Çelik ve protokol üyeleri, kestane dağında bir süre hasat yaptı. Çelik ve protokol üyelerinin kestane hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri topladıkları kestaneleri közde pişirerek afiyetle yediler.

Hasat sonrası İHA'ya konuşan Vali Çelik "Simav, kestanesiyle tarımsal girdi potansiyeli taşıyan, ekonomik değeri olan, aynı zamanda kestane ormanlarıyla doğal güzelliği olan bir bölge. Yaklaşık 25 milyon TL civarında bir ekonomik getirisi var ancak, potansiyel olarak kestane ağaçlarında baş gösteren dal kanseri ve gal arısının verdiği sıkıntılar mevcuttur. Bunlarla topyekun bir mücadele yapmamız gerekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmaları hızla yaygınlaştırarak üreticilerle, kestane yetiştiricileriyle bu sürecin takipçisi olmamız gerekiyor. Özellikle gal arısından korunmak amacıyla yeni dikilecek kestane fidanlarının gal arısı ve dal kanserine dayanıklı seçilmesi büyük önem arz ediyor. Ülkemizdeki kestane ormanlarının en önemli iki sorunu bunlardır. Simav'da da bu süreci yaşıyoruz. Bunun verim ve rekolte düşüklüğüne sebep olduğu görünüyor. İnşallah sağlıklı kestane ağaçlarıyla verim almaya başlayacağız" diye konuştu.