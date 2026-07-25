Vali Yamlı, Şehit yakınının mesajına kayıtsız kalmadı; Aileyi evinde ziyaret etti

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, kendisine ulaşan şehit yakınının mesajına kayıtsız kalmayarak aileyi evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yamlı, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bir vatandaşın yorumuna kayıtsız kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısının, "Köylerde de şehit ailelerimiz var. Çelik ailesi mesela" ifadeleriyle yaptığı yoruma bizzat yanıt veren Vali Yamlı, verdiği sözü kısa sürede yerine getirerek şehit Muzaffer Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağını belirten Vali Yamlı, şehit yakınlarının emanet olduğunu ifade ederek, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aile, gösterilen ilgi ve destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Vali Yamlı, şehit ailelerine yönelik her türlü desteğin süreceğini belirterek, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız. Kapımız da gönlümüz de onlara sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.