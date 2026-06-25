İstanbul Vali Yardımcısı Gözen: "Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi" - Son Dakika
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İstanbul Vali Yardımcısı Gözen: "Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi"

İstanbul Vali Yardımcısı Gözen: "Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi"
25.06.2026 14:03  Güncelleme: 14:07
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İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde Galataport'ta düzenlenen farkındalık programında uyuşturucu bağımlılığının asrın en büyük problemi olduğunu vurguladı. Programda afiş yarışması ödülleri verildi, stantlar gezildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi" dedi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Galataport'ta farkındalık programı düzenlendi.

Uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiği programa; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Burhan Küçükoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından "Enstrümansız Okul Kalmasın Projesi" kapsamında gerçekleştirilen müzik dinletisiyle devam eden programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi. Hatta kullanım yaşı gittikçe aşağı doğru indi. 'İlkokul düzeyine indi' diye de çeşitli iddialar var. Ama İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde, İstanbul Valiliği olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların, paydaş kuruluşların katılımıyla önce arzla mücadele, sonra talebi azaltıcı faaliyetlerin yürütülmesi, sonra tedavi ve rehabilitasyon süreci, arınma sürecinden sonra da hayata nasıl kaldığı yerden başlayacak tedbirlerin alınması çalışmalarını yoğun bir tempoyla yürütmekteyiz. Toplumumuzun her kesimine de ulaşılmaya çalışılıyor. Gerek İstanbul Valiliği olarak gerekse kaymakamlarımızla birlikte her alanda etkin organizasyonlarımız var. Bağımlılık illeti, bu millet üzerine yürütülen komple bir projenin de bir parçası olabilir. Bizi ilimde, irfanda, fende ve sanatta yenemeyenler, etkisiz kılamayanlar; bizi bu alanda, yavrularımızı etkileyerek insanımızı hayatın içerisinden bir kenara ayırıp onları kendi yönlendirdikleri bir kitle haline getirmeye çalışıyorlar. Biz; anneler, babalar, okul idarecileri, sağlık teşkilatımız, diyanet, milli eğitim, hepsi bu mücadelenin içerisinde aktif şekilde yer alıyor" dedi.

Konuşmanın ardından Afiş Yarışması ödül töreni ile dereceye giren başarılı gençlere bisiklet ödülleri takdim edildi. Daha sonra Vali Yardımcısı Gözen ve beraberindekiler; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SUDEM (Sosyal Uyum Destek Merkezleri) ve Yeşilay stantlarını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgilendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İstanbul, 3. Sayfa, Sağlık, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Vali Yardımcısı Gözen: 'Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Vali Yardımcısı Gözen: "Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık artık asrımızın en büyük problemi haline geldi" - Son Dakika
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