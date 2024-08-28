Vali Yavuz Selim Köşger, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Vali Yavuz Selim Köşger, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Yavuz Selim Köşger, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Yavuz Selim Köşger, Sarıçam ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinledi. Muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve beklentilerini dile getirdi.

28.08.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Vali Yavuz Selim Köşger, muhtarların, vatandaşlarımızın en yakınındaki temsilciler olduğunu kaydederek, "Bu anlamda yapmış olduğunuz görevler çok önemli" dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Sarıçam ilçemizde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek onların talep ve beklentilerini dinledi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, muhtarların ilettiği hususlara yönelik istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren Vali Köşger, muhtarların kent yönetiminin sahadaki en önemli paydaşı olduğunu belirterek, "Demokrasimizin en temel yapı taşları olan siz değerli muhtarlarımız, vatandaşlarımızın en yakınındaki temsilcilerisiniz. Bu anlamda yapmış olduğunuz görevler çok önemli. Mahallelerinizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini en yakından bilen sizlersiniz. Bizler devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız ve en büyük destekçilerimiz sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Muhtarların halkın teveccühünü kazanmış kişiler olduğunu belirten Vali Köşger, "Bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında aracı bir rol üstlenen ve mahallelerinin kalkınması, gelişmesi ve daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının devamında muhtarlar tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili talep ve beklentilerini dile getirdi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Emin Sait Karahaliloğlu ve İbrahim Küçük, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, İl İdare ve Denetim Müdürü Merve Gül Bilaloğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yavuz Selim Köşger, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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