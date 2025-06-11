Vali Yiğitbaşı Esnafı Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Yeşil Yol üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Yiğitbaşı, işletmelerin durumu hakkında bilgi aldı ve talep ile önerileri dinledi. Ziyaret sırasında çevredeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Yiğitbaşı, hatıra fotoğrafları çektirerek ilgi ve sevgilerine teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, vatandaşlar ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR