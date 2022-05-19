Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

19.05.2022 10:22
Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'a gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Sandıklı ilçesindeki şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'a gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'a atanan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı valilik makamında görevine başladıktan sonra Sandıklı ilçesine geçerek şehit polis memuru Yaşar Özlem'in annesi Keziban Koç'u ziyaret etti, Ziyarette Vali Yiğitbaşına Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve eşi, Reyhan Tortop eşlik etti.

Şehit annesi Keziban Koç ile sohbet eden Vali Yiğitbaşı daha sonra Hüdai Kaplıcalarındaki Hüseyin Develi Huzur Evine geçerek huzur evi sakinleri ile sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi
Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi
Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi
Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi
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Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı! Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar'da görevine başladı!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi - Son Dakika


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