Vali Yiğitbaşı\'ndan Bakan Tunç\'a Ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentte yürütülen adli hizmetler ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Afyonkarahisar'daki yargı hizmetlerinin geliştirilmesi adına yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Görüşmede, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve etkin ulaşabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Vali Yiğitbaşı, Bakan Tunç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, iş birliğinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti. Ziyaret iyi dileklerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR