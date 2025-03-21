Vali Yiğitbaşı\'ndan Kamu Hizmeti Vurgusu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kamu kurumlarının millete hizmet için gayret ve samimiyetle çalıştığını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, merkez ve merkeze bağlı köy ve belde muhtarlarının yoğun katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Yiğitbaşı, "Devletimiz ve kamu kurumlarımızın Aziz milletimize hizmet için gayret ve samimiyetle çalışıyor. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun" dedi.

Vali Yiğitbaşı, dernek başkanlarını ve muhtarları da dinleyerek talep ve değerlendirmeleri hakkında çalışılması için birimlere talimat verdi.

İftar programına ayrıca Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Adnan Çelebi'de katıldı. - AFYONKARAHİSAR