Vali Yılmaz, Alpu'da hem vatandaşla buluştu, hem çalışmaları denetledi

09.04.2026 15:09  Güncelleme: 15:10
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Alpu ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında hem devam eden projeleri denetledi, hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Bir vatandaşın ilçede engelliler için bir rehabilitasyon merkezi açılması talebi için ise konuyla ilgileneceğini belirterek hemen yanındaki heyete not aldırdı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Alpu programına ilk olarak Alpu Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek başladı. Kaymakam İslam Timur tarafından karşılanan Vali Yılmaz; ilçenin eğitim, sağlık, asayiş ve genel nüfus durumu hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Ardından Alpu Belediyesi'ne geçen Vali Yılmaz, Belediye Başkanı Gürbüz Güller ile bir araya gelerek belediyenin ilçede yürüttüğü faaliyetler ve hayata geçirilmesi planlanan vizyon projeler hakkında istişarelerde bulundu.

"Hizmet kalitesi ve verimlilik artacak"

Programı kapsamında yapımı devam eden yeni Hükümet Konağı inşaat alanına geçen Vali Yılmaz, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve zemin artı iki kat olarak inşa edilen binanın teknik detaylarını inceleyen Yılmaz, "Şu anda Alpu ilçemizde yapımı süren hükümet konağımızın inşaat alanındayız. Temeli atıldı, inşaatı hızla yükseliyor. İnşallah bu yılın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında kaymakamlığımız ve bağlı birimler, daha modern ve daha elverişli bir ortamda hizmet verecek. Binamız, kaymakamlık birimlerimizin büyük bir kısmını aynı çatı altında toplayacak. Böylece vatandaşlarımız işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu da hem hizmet kalitesini hem de sunum hızını artıracak" diye konuştu.

"Çocuklarımızı her seferinde Emek'e götürmek zorunda kalıyoruz"

İlçe merkezinde esnafı tek tek ziyaret ederek "Hayırlı işler" temennisinde bulunan Vali Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini de bizzat dinledi. Ziyaret esnasında bir vatandaş, ilçede engelliler için bir rehabilitasyon merkezi bulunmadığını dile getirerek, "Alpu'da merkez olmadığı için çocuklarımızı her seferinde Emek'e götürmek zorunda kalıyoruz, bu durum bizleri zorluyor" diyerek yardım istedi. Vatandaşın bu talebini dikkatle dinleyen Vali Yılmaz, konuyla yakından ilgileneceğini belirterek bu şikayeti ve merkez talebini hemen yanındaki heyete not aldırdı.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Yılmaz, yeni kamu yatırımlarının Alpu ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunarak programını tamamladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Advertisement
