Vali Yılmaz'dan Aile Yılı İndirimleri - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan Aile Yılı İndirimleri

Osmaniye Valisi Yılmaz, otogarda aile yılı indirimlerini tanıttı ve aile bağlarının önemine vurgu yaptı.

20.05.2025 18:51
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Vali Yılmaz: "Aile Yılı" kapsamında otogar esnafı ve yolcularla bir araya geldi

Otobüs firmalarından "Aile Yılı" kapsamında aileler için yüzde 40 indirim

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Yılmaz, otogarda esnaf ve yolcularla aile yılı faaliyetleri hakkında sohbet etti. Otobüs firmalarının aileler için uyguladığı yüzde 40'lık indirim hakkında bilgiler aldı.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında, Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminalinde farkındalık çalışması yapıldı. Programa katılan Vali Erdinç Yılmaz, ziyarette bulunduğu esnaf ve yolcularla aile yılı faaliyetleri hakkında sohbet edip, ailenin önemine dikkat çekti. Vali Yılmaz, özellikle otobüs firmalarının aileler için uyguladığı yüzde 40'lık indirim hakkında bilgiler aldı.

Vali Erdinç Yılmaz, "2025 Aile Yılı kapsamında bugün Osmaniye otogardaki otobüs firmalarımızın işlemecileriyle bir araya geldik, onları ziyaret ettik. Aile yılı kapsamında otobüs firmalarımız yüzde 40'a kadar ailelere indirim uygulayacaklar. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Ailenin geleceğimiz olduğu, ailenin her şeyimiz olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Aile bağlarını güçlü kılmak bizi mutlu kılacaktır, bizi hayatta daha başarılı kılacaktır. Şuna da yürekten inanıyorum ki aile hepimizin en büyük güvencesi en büyük en güvenli sığınacağı limadır. " Dedi.

Otogar esnaflarından Deniz Car ise 2025 Aile yılı kapsamında yüzde 40 aile indiriminin devam ettiğini belirterek, "Tüm ailelerimize sağlıklı ve huzurlu yolculuklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan Aile Yılı İndirimleri - Son Dakika

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