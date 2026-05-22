Eskişehir Valisi Yılmaz\'dan bayram öncesi yola çıkacaklara uyarı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, yola çıkacak vatandaşları trafikte dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın ev sahipliğinde, DSi 3. Bölge Müdürlüğü sosyal tesislerinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Vali Yılmaz, Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek tüm vatandaşların bayramını kutladı. Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren en önemli manevi değerlerden biri olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk yaşanacağına dikkat çeken Yılmaz, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Özellikle emniyet kemeri kullanımının hayati önem taşıdığını belirten Vali Yılmaz, aşırı hız, uykusuz ve uzun süreli araç kullanımının kazalara davetiye çıkardığını ifade etti. Trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığını hatırlatan Yılmaz, tüm vatandaşlardan dikkatli ve kurallara uygun şekilde seyahat etmelerini istedi. Yılmaz, konuşmasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

Programa Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Organeral Rafet Dalkaldıran, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Tepebaşı Kaymakamı Saadettin Yücel, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Metin Ünlü, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Müftüsü Muharrem Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli işim katıldı. - ESKİŞEHİR