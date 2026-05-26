Vali Yılmaz'dan Osmaniye'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Osmaniye'de dün saat 21.44'te bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilirken, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eski görev yeri olan Osmaniye için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vali Yılmaz'ın mesajında, "Osmaniye'de meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi ve ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR