Vali Yılmaz Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz Öğrencileri Ziyaret Etti

Vali Yılmaz Öğrencileri Ziyaret Etti
26.06.2026 14:10
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Vali Dr. Erdinç Yılmaz, hastanedeki öğrencilerin karnelerini dağıtarak başarılarını kutladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek karnelerini ve hediyelerini dağıttı.

Barbaros İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninin ardından hastaneye geçen Vali Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Servet Bilir Onkoloji Merkezi ile Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydın Çocuk Servisi'nde tedavileri devam eden öğrencileri odalarında tek tek ziyaret etti. Ziyarette Vali Yılmaz'a, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın eşlik etti. Öğrencilerin karnelerini ve çeşitli hediyelerini takdim eden Vali Yılmaz, çocuklarla yakından ilgilenerek başarılarını kutladı ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında okullarındaki müfredata paralel şekilde eğitimlerine devam eden öğrenciler ve onlara destek veren hastane öğretmenleriyle de bir araya gelindi.

"Hastanede eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi değerli bir uygulamadır"

Sabah saatlerindeki törenin ardından tedavileri devam eden çocukların mutluluğuna ortak olmak için hastaneye geldiklerini belirten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, hastane sınıflarının çocukların eğitimden kopmaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yılmaz, "Çocuklarımız burada hem tedavilerini görüyor hem de eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Hastanede eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi, öğrencilerimizin geri kalmaması adına son derece anlamlı ve değerli bir uygulamadır. Çocuklarımızın ne kadar huzurlu ve mutlu olduğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor" dedi.

"Çocuklarımızın hem sağlıklarına kavuşmaları hem de eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri gerçekten gurur verici"

Devletin çocukların geleceğine verdiği öneme de dikkat çeken Vali Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına hayata geçirdiği bu anlamlı uygulamada emeği bulunan öğretmenlerimizi, doktorlarımızı ve katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Büyük bir fedakarlıkla görev yapıyorlar. Çocuklarımızın hem sağlıklarına kavuşmaları hem de eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri gerçekten gurur verici. Hastane öğretmenlerimizin bu süreci büyük bir özveriyle yürüttüğünü görüyoruz. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor, sevgili çocuklarımıza hayatları boyunca sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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