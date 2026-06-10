Vali Yılmaz'dan Şehit Öğretmen Yalçın için 9. yıl mesajı - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan Şehit Öğretmen Yalçın için 9. yıl mesajı

10.06.2026 09:45
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9. yılında rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum" dedi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9. yılında rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum" dedi.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit oldu. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Yalçın'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Yılmaz'ın mesajında, "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9. yılında rahmet, minnet ve özlemle yad ediyorum. Mesleğine duyduğu sevgi ve geride bıraktığı örnek duruşuyla tüm Türkiye'nin Aybüke Öğretmen'i olarak gönüllerimizde yaşamaya devam edecek" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz'dan Şehit Öğretmen Yalçın için 9. yıl mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yılmaz'dan Şehit Öğretmen Yalçın için 9. yıl mesajı - Son Dakika
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