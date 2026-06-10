Vali Yılmaz, Yılın Mülki İdare Amiri Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Vali Yılmaz, Yılın Mülki İdare Amiri Ödülünü Aldı

Vali Yılmaz, Yılın Mülki İdare Amiri Ödülünü Aldı
10.06.2026 17:26
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, EYUDER'in düzenlediği ödül töreninde 'Yılın Mülki İdare Amiri' seçildi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Altın Meşale Ödülleri kapsamında 'Yılın Mülki İdare Amiri' ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine eğitim yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kendisini bu ödüle layık gören EYUDER Genel Başkanı Doç. Dr. Adem Çilek ve dernek yönetimine teşekkür ederek, bu başarının yalnızca kendisine ait olmadığını ifade etti. Vali Yılmaz, görev yaptığı her yerde mesai arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını belirterek, "Başarı hiçbir zaman tek bir kişinin eseri değildir. Bu ödülde birlikte görev yaptığımız tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği ve katkısı vardır" dedi.

"Eğitim alanındaki çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz"

Meslek hayatına öğretmen olarak başladığını hatırlatan Yılmaz, eğitimin toplumların gelişmesindeki en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, öğretmenlik mesleğinin her zaman kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Eğitimin bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğunu belirten Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eğitim alanındaki çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Eskişehir gibi eğitim alanında öncü bir şehirde görev yapmanın büyük bir sorumluluk ve gurur olduğunu dile getiren Vali Yılmaz, bu anlamlı ödülün çalışma azimlerini ve motivasyonlarını artıracağını belirterek programa katılan herkese teşekkür etti.

"Kamu hizmetlerimizi aynı kararlılık ve heyecanla sürdüreceğiz"

Eğitime verilen destekler, eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerinde gösterilen başarılı uygulamalar dolayısıyla Yılmaz'a verilen ödül, programın sonunda EYUDER Genel Başkanı Doç. Dr. Adem Çilek tarafından takdim edildi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ödülün hayırlı olmasını temenni ederek kamu hizmetlerini aynı kararlılık ve heyecanla sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, Yılın Mülki İdare Amiri Ödülünü Aldı - Son Dakika

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