Valiler 23. Piyade Tümeni Komuta Yerini Ziyaret Etti

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Şırnak Valisi Birol Ekici ile birlikte 23. Piyade Tümeni Taktik Komuta yerini ziyarete etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şırnak Valisi Birol Ekici; 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu ile birlikte Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı kışlasında yer alan 23. Piyade Tümeni Taktik Komuta yerini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında heyet, komuta yerinde incelemelerde bulunarak, bölgedeki operasyonel faaliyetler hakkında brifing aldı. 23. Piyade Tümeni Taktik Komuta yeri, terörle mücadele kapsamında yürütülen ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamayı hedefleyen Pençe-Kilit Harekatını yönetiyor.

Harekatın başarıyla sürdürülmesi için büyük özveriyle çalışan askeri personelin kritik rolüne dikkat çeken Vali Çelik, "Pençe-Kilit Harekatı, terörle mücadeledeki kararlılığımızın en önemli göstergelerindendir. Sahadaki kahramanlarımızın özverisi ve mücadelesiyle huzurlu yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Heyet, ziyaret sırasında harekatın detayları ve saha operasyonları hakkında bilgi alarak, güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ