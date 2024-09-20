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Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlandı

Eskişehir\'de Gaziler Günü Kutlandı

Eskişehir Valiliği tarafından gaziler onuruna 19 Eylül Gaziler Günü'nde yemek programı düzenlendi.

20.09.2024 10:31  Güncelleme: 10:55
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Eskişehir Valiliği tarafından gaziler onuruna 19 Eylül Gaziler Günü'nde yemek programı düzenlendi.

Eskişehir Öğretmenevinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programına Vali Vekili Okan Leblebicier, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hv. Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, protokol üyeleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi ile başlayan yemek programında, cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve müşir unvanının verilişinin yıldönümü tebrik eden Vali Vekili Okan Leblebicier yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için gözünü kırpmadan canlarınızı ortaya koyan siz değerli gazilerimize minnet duyuyoruz. Sizlerin varlığı, milletimizin birliği ve dirliğinin güç, gurur ve ilham kaynağıdır.

Bu milletin evlatları, bin yıllık yurtlarından, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyecektir. Bunun için de şehadeti, gaziliği göze alacaktır. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan vatan toprağında ay yıldızlı al bayrağımızı semalarımızdan hiçbir güç indiremeyecektir. Ezanlarımızı gök kubbemizden dindiremeyecektir. Sonsuza dek bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde yaşama şuurundan asla taviz verilmeyecektir.

Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimize sahip çıkılacak, bu uğurda mücadelemiz hep sürecektir. Sizlerin emaneti olan bu cennet vatanımızı aynı sevgi ve şuurla koruyup yeni yüzyılımızı inşa edeceğiz. Her türlü fedakarlığı yapacak, her türlü badireyi atlatacağız. Biliyoruz ki gazilik, karşılığı ödenemeyecek bir yüce mertebedir. Sizlerle fırsat buldukça bir araya geliyor; sorunlarınız, dilekleriniz, talepleriniz için gerekli talimatları veriyorum. Valiliğimiz ve tüm kurumlarımız, şehit yakınları ve gazilerimizin sorunlarıyla bu en hassas şekilde ilgilenilecektir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatana kanlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve kendini siper etmiş kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, vatan için emek veren tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Gaziler Günü Kutlandı - Son Dakika

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