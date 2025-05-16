Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı

Afyonkarahisar Valiliği, son dönemde bazı kişi veya grupların, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların adını kullanarak şirketlerden ve iş insanlarından yardım kampanyası adı altında para talep ettiği yönünde ihbarlar alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak, "Bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklama da bu tür bir durumda arayan kişilere kesinlikle kimlik veya banka bilgileri verilmemesi gerektiğini belirtilerek, vatandaşların bu tür durumlarda telefonlarını kapatıp durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. - AFYONKARAHİSAR