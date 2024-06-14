Valisi Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
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Yerel

Valisi Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların paylaşmanın, yardımlaşmanın, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların unutulduğu, kırgınlıkların sona erdiği, ailelerin bir araya geldiği özel zamanlar olduğunu açıkladı.

14.06.2024 13:31
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Muğla Valisi İdris Akbıyık Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların paylaşmanın, yardımlaşmanın, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların unutulduğu, kırgınlıkların sona erdiği, ailelerin bir araya geldiği özel zamanlar olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Bu özel zamanlarda, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak sevgi ve muhabbetle birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını alalım, küçüklerimizi sevindirelim. Paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergileyerek, bayramın ruhunu en iyi şekilde yaşayalım. Bayram sevincini acıya, mateme dönüştürmemek için araçlarıyla yollara çıkacak olan vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına harfiyen uymalarını, hız sınırlarını aşmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını önemle rica ediyorum. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için lütfen dikkatli olalım. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Muğlalı hemşehrilerimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, çalışma arkadaşlarımın, görev başındaki tüm güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve bayramı ilimizde geçirecek tüm misafirlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Valisi Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

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