Van-Bitlis Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Van-Bitlis Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

20.04.2026 12:08
Van-Bitlis karayolunda TIR'ın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van- Bitlis karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Van-Tatvan Karayolu Düzcealan Köyü civarında meydana geldi. Van istikametinden Tatvan yönüne seyir halinde olan İran uyruklu Mohammadı Akbar yönetimindeki 41 AA 554 TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak karşı şeride geçti ve Bahattin Adiyan idaresindeki 06 DEF 867 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Adiyan ile araçta yolcu olarak bulunan Van DSİ Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü Mohammadı Akbar ise kazada yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralı TIR sürücüsü de tedavi altına alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Van-Bitlis Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Van-Bitlis Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
