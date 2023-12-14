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Van Büyükşehir Belediyesi 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' programı düzenledi - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' programı düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' konulu program düzenlendi. Programda aile konusuna değinen konuşmacılar, Gazze halkıyla ortak paydaşlarımız olduğuna dikkat çekti.

Van Büyükşehir Belediyesi \'Aile Okulu Projesi\' kapsamında \'Gazze ile Aile Bağımız\' programı düzenledi
14.12.2023 - 15:13,
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Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' konulu program düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesince kadınlara ve gençlere yönelik başlatılan 'Aile Okulu Projesi' devam ediyor. Proje kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' konulu program gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü işbirliğiyle Evliya Çelebi Uygulama Otelinin konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdurrahman Candan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Prof. Dr. Ülfet Görgülü ve Doç. Dr. Sema Çelem birer konuşma yaptı. Konuşmalarında aile konusuna değinen Görgülü ve Çelem, Gazze halkıyla ortak paydaşlarımız olduğuna dikkat çekti.

Toplumsal farkındalığın artırılmasının da hedeflendiği program yapılan dua ve plaket takdiminin ardından son buldu. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' programı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 'Gazze ile Aile Bağımız' programı düzenledi - Son Dakika
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