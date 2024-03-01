Van Büyükşehir Belediyesi 'Çocuk Oyuncak Evi'ni Açtı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi 'Çocuk Oyuncak Evi'ni Açtı

Van Büyükşehir Belediyesi \'Çocuk Oyuncak Evi\'ni Açtı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Çocuk Oyuncak Evi', Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla açıldı. Van'da çocuklar için birçok projeyi hayata geçiren büyükşehir belediyesi, çocukların hayal dünyasını renklendirmek için 'Oyuncak Evi' kurdu.

01.03.2024 14:02  Güncelleme: 14:12
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Çocuk Oyuncak Evi', Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın katılımıyla açıldı.

Van'da çocuklar için birçok projeyi hayata geçiren büyükşehir belediyesi, çocukların hayal dünyasını renklendirmek için 'Oyuncak Evi' kurdu. Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkı içerisinde kurulan Van'ın ilk çocuk oyuncak evinin açılışı Van Valisi Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan ve daire başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Çocukların ve ailelerin de büyük ilgi gösterdiği açılışta konuşan Vali Ozan Balcı, çocukları çok sevdiklerini ve onlar için kentte birçok yeniliği hizmete koyduklarını belirterek, "Çocukları çok seviyoruz. Nesiller gelir nesiller geçer. Önemli olan gelecek nesiller için ne yapıyoruz. Çocuklarımızın hayatlarına nasıl daha iyi katkı sağlarız, onun çabası içerisindeyiz. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Devletin, milletin kaynaklarını, devletin gerçek sahibi millette, özellikle de çocuklara harcamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız burada bol bol eğlensin. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yapılan açılışın ardından Vali Ozan Balcı, çocuklarla birlikte oyuncak evini gezerek onlara oyuncak hediye etti.

Çocuklar da, kurulan oyuncak evinde gönüllerince eğlenerek oyunlar oynadı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi 'Çocuk Oyuncak Evi'ni Açtı - Son Dakika

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