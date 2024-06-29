Van Büyükşehir Belediyesi, Çöp Poşetlerinin Yırtılması ve Kovaların Devrilmesini Kınadı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi, Çöp Poşetlerinin Yırtılması ve Kovaların Devrilmesini Kınadı

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Van Büyükşehir Belediyesi, kentte bir grup tarafından çöp poşetlerinin yırtılarak kovaların devrildiğini belirterek, çevre ve halk sağlığına tehdit oluşturan bu görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

29.06.2024 15:30  Güncelleme: 18:29
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(VAN)- Van Büyükşehir Belediyesi, kentte bir grubun "belediye çalışmıyor" imajı yaratmak için sokağa bırakılan çöp poşetlerini yırtarak kovaları devirdiğini belirterek "Her birimizin veya bir yakınımızın gün içerisinde geçtiği sokakların sırf 'belediye çalışmıyor' imajı yaratılarak kirletilmesi, çevre ve halk sağlığına tehdit oluşturan görüntüler meydana getirilmesi asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin bazı noktalarında yırtılan çöp poşetleri ve devrilen kovalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"'Belediye çalışmıyor' imajı yaratılmak hedeflenmiştir"

"Bilindiği üzere uzun süredir kent geneli ve 13 ilçede tüm ana arter ve ara sokaklarda yürütülen temizlik çalışmaları ilçe belediyeleri sorumluluğuna devredilmiştir. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi de tüm ilçelerdeki temizlik çalışmalarının koordine görevini yürütmektedir. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tüm ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde titizlikle yürüttüğümüz temizlik çalışmaları, maalesef ki bazı grupların hedefi haline gelmiştir. Yürütülen bu kirli saldırılar ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri hedef gösterilip, halkın gözünde 'belediye çalışmıyor' imajı yaratılmak hedeflenmiştir. Yapılan kirli saldırıların bir yenisi 27 Haziran Perşembe akşamı İpekyolu ilçesinde yaşandı. Çöp alma saati olan akşam saat 22.00'den 5 dakika önce, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde temizlik işleri ekibinin rastladığı 7- 8 kişilik bir grubun Hacı Osman Camii Uzun Sokakta, sokağa bırakılan çöplerin poşetlerini yırtarak, kovaları devirdiği, uyarıcı levhaları yola fırlattığı tespit edilmiştir.

"Halk sağlığına tehdit oluşturan görüntüler kabul edilemez"

Her birimizin veya bir yakınımızın gün içerisinde geçtiği sokakların sırf 'belediye çalışmıyor' imajı yaratılarak kirletilmesi, çevre ve halk sağlığına tehdit oluşturan görüntüler meydana getirilmesi asla kabul edilemez. Daha önce de birçok farklı sokakta bu şekilde veya çöp alındıktan 10 dakika sonra kasıtlı olarak bırakılıp çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir duruma sebebiyet veren şahısların yegane amacı, yapılan temizlik çalışmasını karalamak, oluşan olumlu algıyı yıkmak ve yurttaşlarımızın gözünde belediyemizi küçültmektir. Önce kendi evini sonra da tüm yurttaşların evini bilinçli bir şekilde kirleterek, 7/24 esasına göre çalışan tüm emekçi çalışanlarımızın hakkına giren bu şahısları kamuoyunun vicdanına bırakıyor, bu tür kirli eylem ve saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Yukarıda bahse konu olan Uzun Sokak'ta yapılan çirkin saldırı başta olmak üzere, çevre ve kent sağlığı üzerinden belediyelerin ve çalışan tüm emekçilerin hakkını gasp eden şahısların tespit edilmesi ve cezalandırılması için adli ve idari yönden olayın takipçisi olacağımızı da belirtmek istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi, Çöp Poşetlerinin Yırtılması ve Kovaların Devrilmesini Kınadı - Son Dakika

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