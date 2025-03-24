Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

(VAN) - Görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Ülke günlerdir bir hukuksuzluğun cenderesine alınarak, İstanbul halkının iradesine adeta ipotek konulmaya çalışılmıştır. Hukuk adeta sopa olarak kullanılarak, halkın iradesi ayaklar altına alınmaya çalışılmaktadır. Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlar milyonlarca İstanbullu'nun oy vererek seçtiği meşru belediye başkanlarıdır ve hiçbir kumpas bu gerçeği değiştiremez. Bu nedenle bir kez daha söylüyoruz ki; bu hukuksuz girişimlerinizden artık vazgeçin. Hiçbir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir. Öte yandan mevcut durumu eleştirelim derken, halkımızın değerlerine dil uzatan, Kürdün mücadelesini yok sayan, kirli düşüncelerini kitlelere boca eden zihniyeti de unutmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."