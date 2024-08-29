Van Büyükşehir Belediyesi'nde Tek Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesi'nde Tek Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı

Van Büyükşehir Belediyesi\'nde Tek Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı

Van Büyükşehir Belediyesine ait mor otobüslerde görev yapan kentin tek kadın otobüs şoförü Betül Sayın, baba mesleği olarak yaptığı şoförlüğe belediyenin yeni yönetimiyle birlikte yeniden başladı. Van'da 9 yıl önce otobüs şoförü olarak göreve başlayan Sayın, işine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

29.08.2024 20:06  Güncelleme: 20:13
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Van Büyükşehir Belediyesine ait mor otobüslerde görev yapan kentin tek kadın otobüs şoförü Betül Sayın, baba mesleği olarak yaptığı şoförlüğe belediyenin yeni yönetimiyle birlikte yeniden başladı.

Van'da 9 yıl önce otobüs şoförü olarak Van Büyükşehir Belediyesinde göreve başlayan 4 kadından biri olan Betül Sayın, arkadaşlarının geçen sürede farklı sebeplerden ötürü bıraktığı şoförlüğü tüm zorluklara rağmen sürdürüyor. Kayyum sürecinde görevinden alınan, 31 Mart seçimleri sonrası yeni yönetimle tekrar işinin başına dönen Betül Sayın, işine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Sabahın erken saatlerinde direksiyon başına geçerek sefere başlayan Betül Sayın, erkek meslektaşları ile aynı zorluklara göğüs geriyor. Belediye bünyesinde farklı zamanlarda birçok büyük araçta direksiyon sallayan Sayın'ın en sevdiği iş ise otobüs şoförlüğü. Sayın, yolcuların ilk gördüğünde şaşırdığını ancak güvenli bir yolculuğun ardından kendisine daha çok sempati duyduğunu anlattı.

"Babama özentim küçüklüğümden başladı"

Trafikte diğer şoförlerle zaman zaman zorluk yaşadığını anlatan Betül Sayın, severek yürüttüğü mesleğin zorluklarına da katlandığını vurguladı. Betül Sayın, "Babam Başkale-Van arası minibüs şoförlüğü yapıyordu. Ona çok özeniyordum. Otobüs şoförlüğü sevgim oradan geliyor. Meslekte kadın şoför sayısının artması gerektiğini düşünüyorum. Kadın her toplumda olduğu gibi şoförlükte de daha merhametli ve işine daha sadıktır. Kadınlar daha dikkatli oluyor. Bunu yolcularımdan da duyuyorum. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Bu nedenle kadın şoförlerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

"Tüm kadınlara örnek olmasını istiyoruz"

Otobüse binip şoför koltuğunda kadın görünce şaşırdığını ifade eden Leyla Töre isimli yolcu ise kadının direksiyon başında olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Leyla Töre, "Kadın şoförü görünce 'siz mi süreceksiniz' diye şaşırdık. Sohbet edince çok memnun oldum. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah biz kadınlara örnek olur ve kadın şoför sayısı da artar" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi'nde Tek Kadın Otobüs Şoförü Göreve Başladı - Son Dakika

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