Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Bahçesaray\'da Konser

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 13 ilçede düzenleyeceği konserlerin ilkini Bahçesaray ilçesinde gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki konservatuvar sanatçıları Bahçesaray halkıyla buluştu. Bahçesaray Yatılı İlköğretim Okulu (YİBO) konferans salonunda gerçekleştirilen konsere, ilçe sakinleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar çalınan müzik eşliğinde gönüllerince eğlenirken, okunan şiirlerle doygu dolu anlar yaşadı.

Vatandaşlara ve öğrencilere açık olan konser programı, her hafta farklı bir ilçeyle devam edecek. - VAN