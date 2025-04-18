Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Ulaşım Desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında tedavi gören engelli vatandaşların ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Ayda yaklaşık 180 hastaya hizmet veren belediye, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşuyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen hizmet kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ücretsiz olarak sağlık merkezlerine taşınıyor. Engelli vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusunda hareket eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, talepleri kayıt altına alınan vatandaşların tedavi günlerinde belediyeye ait özel engelli taşıma aracıyla onları evlerinden alarak hastaneye götürüyor. Tedavileri tamamlandıktan sonra ise güvenli bir şekilde tekrar evlerine bırakıyor.

Ulaşım hizmeti ile engelli bireyler sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişirken, ulaşım engelleri de ortadan kaldırılmış oluyor. - VAN