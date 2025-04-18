Van Büyükşehir Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim

Van Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeleri için uygulamalı eğitim veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Yüzüncü Yıl üniversitesi Veterinerlik Fakültesi arasında yapılan protokolle, fakülte son sınıf öğrencileri hafta içi her gün hayvan bakım evinde uygulamalı eğitim görüyor. Büyükşehirin veteriner hekimleri eşliğinde birçok alanda yerinde uygulama yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, başta kısırlaştırma ve cerrahi operasyonlar olmak üzere, damar yolu açama pratiği, ultrason eğitimi, koruyucu hekimlik ve mesleki eğitim gibi konularda kendilerini geliştiriyor.

Ayrıca veteriner hekimlerden kedi köpek hastalıkları, enjeksiyon uygulamaları, besleme ve laboratuvar işleyişi gibi alanlarda da bilgi toplayan öğrenciler, klinik tecrübesi ediniyor.

Üniversitede aldıkları teorik bilgiyi, pratik uygulamalarla geliştirdiklerini dile getiren öğrenciler, aldıkları eğitimin faydalı olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine ve eğitim aldıkları veteriner hekimlere teşekkür ettiler. - VAN