Van Büyükşehir Belediyesinin alternatif yolu 7 ayda deforme oldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu Caddesi'nin trafik yükünü hafifletmek amacıyla Aralık 2025'te trafiğe açılan 11 kilometre uzunluğundaki Elmalık Yolu, üzerinden 7 ay geçmeden asfalt sökülmeleri, derin çukurlar ve altyapı sorunlarıyla gündeme geldi.

Van'da kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için büyük umutlarla hayata geçirilen 11 kilometre uzunluğundaki Elmalık Yolu, kısa sürede tahrip oldu. 10 Aralık 2025 tarihinde asfalt ve yol çizgi çalışmaları tamamlanarak trafiğe açılan güzergah, aradan 7 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen birçok noktada bozuldu. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif güzergah olarak hizmete sunulan yolun çeşitli kesimlerinde asfalt kaplamaların söküldüğü, çökmeler meydana geldiği ve yama çalışması yapıldığı görüldü. Altyapı eksikliklerinin bulunduğu noktalarda yağışlar ve su birikintileri nedeniyle yolun su altında kalması, sürücülere zor anlar yaşatırken araçlarda da hasara yol açtı. Öte yandan, güzergah üzerindeki kaldırım yapım çalışmalarının yavaş ilerlemesi de vatandaşların tepkisini çekti. Alternatif bir çözüm olarak trafiğe açılan ancak kısa sürede bozulmasıyla sürücülere mağduriyet yaşatan yolda, kapsamlı bir onarım yapılması talep ediliyor.

"Perişan bir halde"

İHA muhabirine konuşan mahalle sakinlerinden Zeki Takva, çok kısa sürede yolun kullanılamayacak düzeye geldiğini belirtti. Alt yapı çalışması yapılmadan asfaltın serildiğini ifade eden Takva, "Perişan bir halde. Zaten siz de görüyorsunuz; yolların tamamı yamulmuş, çökmüş. Buranın açılışının üzerinden henüz bir yıl geçti ama durumu ortada. Söylenecek fazla bir şey yok, her şey gözler önünde. Böyle olmaması gerekiyordu. Eğer yapıldıysa da çok daha sağlam ve düzgün bir şekilde yapılmalıydı" dedi.