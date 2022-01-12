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Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi

12.01.2022 17:31
Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 33 daimi işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 33 daimi işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Belediyenin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Van 1. Noteri Muhammed Kabukçu tarafından gerçekleştirildi. Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 33 daimi işçiden 10 kamyon şoförü ve 10 iş makinası operatörünün kuralarını canlı yayında çekildi.

Başvurusu kabul edilen 790 kişi arasında yapılan kura çekimiyle 639 kamyon şoföründen 30 kişi, 118 Beko Loder/kazıcı yükleyici operatörü için 21 kişi, 24 ekskavatör operatöründen 6 kişi ve 9 adet Forklift operatörü için de 3 kişi belirlendi. Kurada ismi çıkan toplam 60 kişi mülakata girmeye hak kazandı. Ayrıca başvurusu kabul edilen 287 adet motor ustası ise kura şartı olmaksızın mülakata dahil edilecek.

Belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanan kura öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Kuranın son derece şeffaf bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayan Özvan, "31 Aralık 2021 tarihinde İŞ-KUR üzerinden ilana çıkmış olduğumuz ve Van Büyükşehir Belediyemize alınacak olan 33 adet daimi işçinin başvurularına ilişkin ilan şartnamemizde belirlediğimiz kamyon şoförleri ve iş makinası operatörleri kura çekimi gerçekleştireceğiz. Kuramız şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı olarak yayınlanıyor. Başvuru süresi içerisinde 2 bin 87 adet başvuru aldık. Bunların 421'i motor ustası, bin 158 adedi kamyon şoförü, 508 adedi de iş makinası operatörü başvurmuştur. Burada eksik evrakları olanlar için 2 gün itiraz süresi tanınmıştır. Bu süreçlerin ardından bugün kuraya tabi olacak 639 adet kamyon şoförü, 118 adet Beko loder kazıcı yükleyici operatörü, 24 adet ekskavatör operatörü ve 9 adet Forklift operatörü belirlenen şartları taşıyarak kuraya tabi tutulmuşlardır. Ayrıca başvurusu kabul edilen motor ustaları da mülakata tabi tutularak, bunların arasında işi yapmaya haiz beceri ve sağlık koşullarını taşıyan 33 kişi belediyemiz bünyesinde istihdam edilecektir. Kuramızın kurumumuz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan kura sonucunda isimleri çıkan adaylar ve mülakat yapılacak tarih ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacağı belirtildi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi
Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi

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Büyükşehir Belediyesi, İstihdam, Noter, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinin istihdam edeceği 33 daimi işçi kurası çekildi - Son Dakika
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