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Van'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Van'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Van'da Lokman Hekim Van Hastanesinde yeni yılın ilk bebekleri Gülsüm, Yiğit Akif ve Muaz Ali dünyaya geldi. Bebeklerin anne ve babaları büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Van\'da 2024 Yılının İlk Bebekleri Dünyaya Geldi
01.01.2024 - 00:14,
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Van'da 2024 yılının ilk bebekleri Lokman Hekim Van Hastanesinde dünyaya geldi.

Ülke genelinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler, ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Van'da da Lokman Hekim Van Hastanesinde yeni yılın ilk bebekleri Gülsüm, Yiğit Akif ve Muaz Ali olurken, anne ve babaları tarif edemedikleri duygular içerisinde olduklarını söylediler.

İlk defa baba olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Halil Uçar, "Planlamadığımız halde bebeğimiz yılbaşı gecesi doğdu, mutluyuz. Eşimle beraber kolay şeyler yaşamadık. Bize ilaç gibi gelen bebeğimizle birlikte daha mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Adını Gülsüm bıraktık. Kayınvalidemin ismi. Çok güzel bir kadındı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. İnşallah kızım da kayınvalidem gibi melek gibi bir insan oldu" dedi.

Baba olmanın farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Burak Ünal ise, "İlk çocuğum ve çok değişik bir duygu. Babalık mı desem, sahip olmak mı desem. Duygunun farkında değilim. Yeni yılın ilk hediyesi oldu. İsmi Muaz Ali. Muaz adını ben, Ali ismini ise annesi bıraktı. İsmi gibi yaşasın. Cenab-ı Allah olmayanlara nasip etsin" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA
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