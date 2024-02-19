Van'da 58 yaşındaki hasta için helikopter havalandı - Son Dakika
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Van'da 58 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

Van\'da 58 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. 58 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

19.02.2024 21:54
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Van'da 58 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. 58 yaşındaki hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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