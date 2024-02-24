Van'da Berat Kandili'nde Camilere Akın - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Berat Kandili'nde Camilere Akın

Van\'da Berat Kandili\'nde Camilere Akın

Van'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti. Van İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programlarda Filistin ve Doğu Türkistan için de dualar edildi.

24.02.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Van İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentteki birçok camide program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.

Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gecede idrak edilen Berat Kandili nedeniyle camilerde Filistin ve Doğu Türkistan için de dualar edildi. Programda gecenin öneminden bahseden cami imam hatibi, Berat Gecesi'nin kurtuluş ve bağışlanma gecesi olduğunu belirterek, bu tür gün ve gecelerin Müslümanlar için birer fırsat olduğunu kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Berat Kandili, Cami, Van, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Berat Kandili'nde Camilere Akın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 00:28:33. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Berat Kandili'nde Camilere Akın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement