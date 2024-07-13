Van'da Emekliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Van'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ile Elite World Van Otel, 'Emekliler Haftası' nedeniyle etkinlik düzenledi.

Elite World Van Otelde düzenlenen etkinlikte emekliler bir araya gelerek güzel vakit geçirdi. Geceyle ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 'Emekliler Haftasının sadece emeklileri değil, toplumun her kesimini ilgilendiren bir kutlama olduğuna değinerek, "Bu hafta, emeklilik sürecindeki bireylerin değerini ve toplumsal katkılarını vurgulamak, emeklilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve toplumda hak ettikleri saygıyı göstermek amacıyla düzenlenmektedir. Emekliler Haftası, çalışma hayatında uzun yıllar emek vermiş bireylerin topluma olan katkılarını hatırlatmakta ve onların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Emeklilik, kişinin çalışma yaşamından dinlenme ve hak ettiği emeklilik maaşı gibi sosyal güvencelerle yararlanma sürecidir. Bu sürecin önemi, bireylerin emekli olduktan sonraki yaşamlarının sağlıklı, mutlu ve üretken bir şekilde geçmesini sağlamaktır. Onların toplum içindeki yerini güçlendirmek, onların deneyimlerinden ve bilgilerinden faydalanmak, sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak ve onlara saygı göstermek bu haftanın temel amaçları arasındadır. Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm emeklilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ise bu anlamlı davetten ötürü Elite World Van Otel yetkilileri ve çalışanlarına teşekkür etti. - VAN