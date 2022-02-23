Van'da 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni - Son Dakika
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Van'da 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni

23.02.2022 11:45
Van'da 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni

Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni yapıldı.

Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni yapıldı.

Sekretaryasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yaptığı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen programda, Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan ve engelliler için erişilebilir olan bina, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve ürünleri göstermek için oluşturulan Erişilebilirlik Logosu'nun tanıtımı yapıldı. Mekan ve hizmetlere, bağımsız ve güvenli ulaşılabilmesini ifade eden "erişilebilirlik" uygulamalarının görünürlüğünün artırılması amacıyla hazırlanan erişilebilirlik logosuna ilişkin 81 ilde eş zamanlı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu başkanlığında düzenlenen programda, erişilebilirlikten sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı'ya bağlı olan Erişilebilirlik Komisyonu tarafından denetlenen 10 kamu binası temsilcisine 'Erişilebilirlik Logo' bayrakları teslim edildi.

Erişilebilirliğe uygun olan kamu binalarının Erişilebilirlik Logo bayraklarını Van Adalet Sarayı adına Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfü Boyalı, Bölge Adliye Mahkemesi adına Savcı Çetin Sakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Tarık Kuşman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü adına İl Müdür Yardımcısı Saim Altınbaşak, Van Ferit Melen Havalimanı adına Müdür Hakan Şehribanoğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adına Başhekim Dt. Özkan Arık, Özel Yeşeren Düşler Bakım Merkezi Müdürlüğü adına Nurettin Şen, Özel Kardelen Bakım Merkezi Müdürlüğü adına Sıdık Tırak aldı.

Programın ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde Erişilebilirlik Logo bayrağı törene katılanlar tarafından göndere çekildi. - VAN

Van'da 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni

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Birleşmiş Milletler, Kamu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'Erişilebilirlik Logosu' tanıtım töreni - Son Dakika


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