Van'da Havai Fişek Satışı Yasaklandı - Son Dakika
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Yerel

Van'da Havai Fişek Satışı Yasaklandı

Van'da kamu güvenliği amacıyla havai fişek satışları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

21.02.2025 20:20
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(VAN)- Van Valiliği, kentte ikinci bir emre kadar havai fişek satışının yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla havai fişek satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6551 sayılı "Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında Van il ve ilçe merkezleri ile bağlı yerleşim birimlerinde, kamu güvenliği, huzur ve düzeninin sağlanması amacıyla; Tüzel kişilikler, ticari işletmeler, tesisler ve gerçek kişiler tarafından her türlü piroteknik maddelerle(havai fişek vb.) şenlik ve işaret fişekleri ile oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin özel, kamusal, açık ve kapalı tüm olan ve mekanlarda kullanılması, bu maddelerle gösteri düzenlenmesi, piroteknik maddelerin satışının yapılması ve her ne surette olursa olsun bulundurulması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Havai Fişek Satışı Yasaklandı - Son Dakika

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