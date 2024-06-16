Van'da Hüsrev Paşa Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı

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Van'da sabahın erken saatlerinde tarihi Hüsrev Paşa Camii'ne akın eden vatandaşlar, tekbirler eşliğinde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Van'da, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve Van Kalesi güneyinde Eski Van Şehri olarak bilinen Orta Kapı Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa Camii'ne gelen vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Vatandaşlar namaz sonra birbirleri ile bayramlaştıktan kurbanlarını kesmeye gittiler. - VAN