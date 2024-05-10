Van\'da işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

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Van'da işten çıkarılan işçilerin DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde başlattıkları süresiz eylemi devam ediyor.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, 9 gündür HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini sürdürüyor. Belediye önünde çadır kuran işçiler, verilen karara tepki göstererek işlerine geri dönmek istiyor.

"İnsanın hayatıyla oynuyorlar"

İşten çıkarılan İsmail Demirezen isimli işçi, çalıştığı süre içinde düzenli bir şekilde işe gittiğini ve ek mesailere dahi kaldığını belirtti. Yeni yönetimle tüm düzenlerinin bozulduğunu ifade eden Demirezen, "Daha bir hizmet yapmadan ilk olarak personeli işten çıkardılar. Eğer ki bir haksızlık varsa ilk beni işten çıkarın. Biz işe girinceye kadar buradaki eylemlerimizi sürdüreceğiz. Belediye şu an personel alıyor. Madem ki personele ihtiyaç yok, bu kadar borç varsa niye eleman alıyorsunuz? Bir mesaj atarak insanın hayatıyla oynuyorlar. Bu olacak şey değil, bu bir zulümdür. Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Gidecek bir yerimiz yok. İşe geri dönene kadar da buradayız. Ben tek de kalsam yine buradan gitmeyeceğim. Çünkü bu benim hakkımdır. Eğer bir haksızlık varsa çıkarsınlar" diye konuştu. - VAN