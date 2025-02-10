Van'da Kadın Girişimciler Sergisi - Son Dakika
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Van'da Kadın Girişimciler Sergisi

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Van'da 15 kadın girişimcinin ürünlerini tanıttığı sergi, girişimci kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.

10.02.2025 15:58
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Kadın girişimcilerden 'Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi'

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Van Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde "Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi" düzenlendi.

Van TSO'da iki gün sürecek olan sergide, 15 kadın girişimci tarafından stant açılarak, üretilen ürünler görücüye çıkarıldı. Açılışta konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulumuzun organizasyonunda; kadın emeği, kadın ürünleri sergisi, aynı zamanda pazarlama imkanı sağladığımız bir organizasyonun ev sahipliğini yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Sergimizde 15 stant bulunuyor. Stantlarda hem kadın kooperatiflerinin hem de bireysel kadın girişimcilerin ürettiği ürünleri görme imkanımız oldu. Gerçekten keyif aldık ve heyecan vericiydi. Ayrıca, burada üretim yapan ve kendi ürünlerinin satışıyla ilgilenen kadınlarımızla da sohbet etme fırsatı bulduk. Bu alanda sergilenen eserler inanılmaz güzellikte, hepsi yöresel ve her biri kendi perspektifine, dünyalarına özgü ile oluşturulmuş. Bunun yanı sıra zamanın ruhuna uygun üretimlerle de karşılaştık. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamasında tüm Van halkını sergiye beklediklerinin altını çizen Takva, "Kadın emeğini kentimizin kalkınmasında daha görünür, daha hissedilir hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle buradaki emeği değerli kılmak için birlikte çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ise Van'da girişimci kadınların bu tür bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, "Aslında bu bir sergi değil, bir satış ve pazarlama reyonudur. Bu tür bir etkinliğe gerçekten ihtiyacımız vardı. Kadınlarımız üretiyor, el emeğini geliştiriyor, girişimci sayımız da giderek artıyor ama satış konusunda bazı zorluklar yaşıyorlardı. Bu nedenle hem tanıtım hem de satış amacıyla kadınlarımızı güçlendirmek ve yüreklendirmek istedik. Çünkü hala kadınlar satış yaparken genellikle biraz çekingen ve heyecanlı olabiliyorlar. Bu durum, onları satış yapmaktan alıkoyuyor. Oysa alışmaları ve gerçekten ticaret yaptıklarının farkında olmaları gerekiyor" dedi.

Van'da kadınların artık ticarette yerlerini almaları gerektiğine vurgu yapan Odabaşı, "Kadınlarımız, gerçekten çok güzel ürünler üretmiş. Eğer bu tutukluğu üzerlerinden atarlarsa, biz bu işi başarmış olacağız. Fakat biz bununla kalmak istemiyoruz. Çünkü Türkiye'de kadınların 'tacir' olması, 'tacir' unvanını almasını istiyoruz. Biz artık Türkiye'den yurt dışına çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Kadınların da bu alanda yerleri almaları gerekiyor. Bundan dolayı ticarete hazırlıyoruz. Aslında bu bir hazırlık, bir aşama. Merdiven merdiven yükseliyoruz. Bugün yaptığımız ürünlerin sergisinde gördük ki, sunulan çeşitlilik oldukça fazla. Artık sadece el emekleri ile sınırlı kalmamış, çok daha fazlası var. Bizim aramızda sanayiden gelen arkadaşlarımız da bulunuyor. Bu durum, kadınların artık yerini almaya hazır, biz de hazırız zaten ve durmadan yürüyeceğiz. Kadınların ticarette, dış ticarette yerlerini almaları gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Sergide stant açan kadın girişimciler de, böyle bir imkanı kendilerine sunan Van TSO'ya teşekkür ederek, herkesi sergiye beklediklerini söylediler.

Kurdele kesiminin ardından katılımcılar stantları gezerek, ürünler hakkında bilgiler aldı.

(ATL-MSA-Y)

Kaynak: İHA

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