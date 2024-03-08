Van\'da Kadın Paramedikler Zorlu Görevlerini Başarıyla Yerine Getiriyor

Van Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak görev yapan kadın paramedikler, zorlu coğrafyada görevlerini başarıyla yerine getiriyor.
Van bölgesinde fedakarca görev yapan kadın sağlıkçılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor. Kadınlar, birçok meslek dalında olduğu gibi sağlık alanında da zorlu görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Verilen görevi zamanla yarışarak yerine getiren kadın paramedikler, karşılaştıkları zorlukların üstesinden geliyor. Kentte uzunca yıllardır görevli Gülfidan Yaşar, Eylül Yavuz ve Sümeyye Altın isimli kadın paramedikler; hasta taşımaktan, acil sağlık müdahalesinden gerekli tüm uygulamalara kadar görevlerini başarıyla sürdürüyor.
"Sen kadınsın bu hastayı nasıl taşırsın' gibi söylemlerle karşılaşıyoruz"
Konuya ilişkin konuşan paramedik Gülfidan Yaşar, yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü mesleğini severek yaptığını belirtti. Gelen ihbarla birlikte gittikleri vakaya yakınıymış gibi müdahalede bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Kadınların zorlandığı bazı meslek grupları vardır. Biz bu zorlukları kendi mesleğimizde de görüyoruz. Hastaya gittiğimizde 'sen kadınsın bu hastayı nasıl taşırsın' gibi söylemlerle çok karşılaşıyoruz. Bizler de daha çok söylenene değil, yapmış olduğumuz işe odaklanıyoruz. Bu meslekte doğum yapan kadınlara psikolojik destek veriyorum. İlçede çalıştığım bir görevim sırasında hastanın doğumu ambulansta gerçekleşmişti. Doğumu gerçekleştikten sonra annenin elini tutum ve bebeği de kucağıma aldım. Böylece aramızda duygusal bir bağ oluşmuştu. Annesi bu duygusal bağdan dolayı doğan bebeğine benim adımı vereceğini söylemişti. Unutamadığım bu anım çok hoşuma gitmişti" dedi.
"Vakaya giderken zamanla yarışıyoruz"
Yaklaşık 15 yıldır paramedik mesleğini sürdüren Eylül Yavuz ise kadın olarak bu mesleği yapmanın başlı başına zorlukları olduğunu dile getirerek, "Vakaya giden kadını genellikle istemiyorlar. Ama bilmiyorlar ki biz kadınlar her şeyin üstesinden geliriz. Yaşlı, gebe ve çocuk hastalarımız çok oluyor. Çocuk hastalarımıza bir anne olarak yaklaşıyoruz. Gebe hastalarımızı daha iyi anladığımız için onları sakinleştirebiliyoruz. Bu yönüyle kadın hastamızı daha iyi anladığımız için bizim için birer avantajdır. Vakaya giderken zamanla yarışıyoruz ve trafikle çok cebelleşiyoruz" diye konuştu. - VAN
Son Dakika › Yerel › Van'da Kadın Paramedikler Zorlu Görevlerini Başarıyla Yerine Getiriyor - Son Dakika
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