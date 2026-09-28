Van'da kadınlar Rojin Kabaiş için yürüdü, babası 600 vekile hesap sorma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Van'da kadınlar Rojin Kabaiş için yürüdü, babası 600 vekile hesap sorma çağrısı yaptı

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Van\'da kadınlar Rojin Kabaiş için yürüdü, babası 600 vekile hesap sorma çağrısı yaptı
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TJA öncülüğünde Van'da bir araya gelen kadınlar, Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması talebiyle yürüdü. Baba Nizamettin Kabaiş, 600 milletvekiline 'Bir kadının vücudunda 2 erkek DNA'sı tespit etmişse neden bunu sormuyorsunuz' diye seslendi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - Tevgera Jinen Azad (TJA) öncülüğünde Van'da bir araya gelen kadınlar, Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması talebiyle protesto yürüyüşü yaptı. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, milletvekillerine "Bizim ciğerimiz yanıyor. Rojin Kabaiş'in hesabını neden sormuyorsunuz? Ben hakkımı sizlere helal etmiyorum" diye seslendi.

TJA öncülüğünde kadınlar, "Rojin için adalet" talebiyle yürüyüş düzenledi. DEM Parti İpekyolu İlçe Örgütü önünde bir araya gelen grup, sloganlar ve ıslıklar eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in yanı sıra kadın örgütleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte, "Rojin için yürüyor, hakikat için direniyoruz. Şimdi kadın özgürlük zamanı" ve "Ji bo her jinek ji bo her jiyanek em li virin" yazılı pankartlar taşındı. Yürüyüş boyunca "Rojin için adalet" sloganları atıldı.

TJA aktivisti Şehrenaz Gezici, Kent Meydanı'nda yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün burada, 21 yaşında hayalleri, umutları ve geleceği elinden alınan Rojin Kabaiş'i anmak, onun için adalet talebimizi bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmak için bulunuyoruz. Rojin, 27 Eylül 2024'te Van'da kayboldu. Günler süren aramalar sonucunda 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşıldı. Aradan geçen zamana rağmen Rojin'in ölümüne ilişkin soruşturma hala sonuçlandırılmış değil. Rojin'in avukatları başından beri olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, hiçbir ihtimalin göz ardı edilmemesini ve varsa sorumluların ortaya çıkarılmasını talep ediyor. Bugün gelinen noktada soruşturma kapsamında telefon incelemeleri, DNA araştırmaları ve şüpheli görülen kişilerle ilgili yeni adli işlemler gerçekleştirildi. Ancak hala kamuoyunun ve toplumun beklediği temel soru yanıtlanmış değil: Rojin'e ne oldu? Bizler, Rojin'in ölümünün yalnızca bir aileyi ilgilendiren bir mesele olmadığını biliyoruz. Rojin'in yaşam hakkı, güvenliği ve adalet talebi hepimizin meselesidir. Bir genç kadın daha yaşamdan koparıldığında, ardından uzun süren ve bütün sorulara yanıt vermeyen soruşturmalar yürütüldüğünde kadınların kendilerini güvende hissetmesi mümkün değildir.

Rojin Kabaiş dosyasında etkin, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmelidir. Dosyada bulunan tüm deliller titizlikle incelenmeli; kamera kayıtları, dijital materyaller, telefon incelemeleri, DNA bulguları ve tanık ifadeleri bütünlüklü biçimde değerlendirilmelidir. Rojin'in avukatlarının ve kadınların soruşturma sürecine ilişkin talepleri dikkate alınmalı, kamuoyunun bilgi alma hakkı gözetilmelidir. Varsa sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın ortaya çıkarılması ve hukuk önünde hesap vermelerinin sağlanması gerekir. Biz kadınlar biliyoruz ki adalet yalnızca bir dosyanın sonuçlandırılması değildir. Adalet, yaşam hakkı elinden alınan her kadının ardından gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Adalet, ailelerin yıllarca kapı kapı dolaşmak zorunda bırakılmamasıdır. Adalet, kadınların kaybolduğu, öldürüldüğü ya da şüpheli biçimde yaşamını yitirdiği dosyaların karanlıkta bırakılmamasıdır. Rojin'in başına ne geldiğini öğrenmek için avukatlar ve kamu oyu mücadele ediyor. Bizler de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz. Rojin'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. Etkin ve şeffaf soruşturma istiyoruz. Kadınların yaşam hakkının güvence altına alınmasını istiyoruz. Rojin Kabaiş'i unutmayacağız. Rojin'in yarım kalan hayallerini, adalet arayışını ve gerçeğin ortaya çıkması talebini unutmayacağız. Rojin için adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Rojin Kabaiş için adalet!"

NİZAMETTİN KABAİŞ'TEN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de acı çektiklerini dile getirerek, "Buradan Ankara'ya 600 milletvekiline sesleniyorum. Bir kadının vücudunda 2 erkek DNA'sı tespit etmişse neden bunu sormuyorsunuz, sizin insanlığınız, Müslümanlığınız nerdedir? Neden bu hesabı sormuyorsunuz? Bizim ciğerimiz yanıyor, bu nasıl insanlıktır" diye konuştu.

Rektörün görevden alınması gerektiğini söyleyen baba Kabaiş, "O rektör görevden alınmazsa bu dosya sağlığa kavuşmaz çünkü ben kendi gözümle gördüm. Otopsi esnasında 8 saat orda durdu, ordan ayrılmadı. Otopsiye girip delilleri kararttı. Savcı, Vali ve emniyetle özel görüştü. Bu şahıs kimdir, neden korunuyor? Neden hesap sormuyorsunuz? Benim ciğerim yanıyor. Ben hakkımı sizlere helal etmiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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