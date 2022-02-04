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Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - Son Dakika

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

04.02.2022 17:29

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

VAN Van'da aralıklarla yağan ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gündüz 5, gece ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte öğle saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van çevresinde gün boyu aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimlerinde ise aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

Kar yağışının kuraklığa ve yer altı sularına olumlu faydaları olacağını ifade eden vatandaşlar ise mart ayına kadar karın yağması gerektiğini söyledi.

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. - Son Dakika


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