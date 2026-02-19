Van'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 67 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

(VAN) - Van'da kar ve tipi nedeniyle 67 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sonucu Bahçesaray'da 1, Başkale'de 6, Çaldıran'da 33, Çatak'ta 7, Erciş'te 2, Gürpınar'da 15 ve Muradiye'de 3 olmak üzere toplam 67 yerleşim yerine karadan ulaşılamıyor.

Belediye ve karayolları ekipleri, kapalı yolları yeniden trafiğe açmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri özellikle buzlanma ve tipi riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.