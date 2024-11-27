Van'da Kar Yağışı Sebebiyle 158 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Sebebiyle 158 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

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Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için karla mücadele ekipleriyle çalışmalara başladı.

27.11.2024 11:08  Güncelleme: 11:15
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(VAN) - Van ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van ve çevresinde devam eden kar yağışı nedeniyle 60 mahalle ve 98 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Bahçesaray 19 mahalle, Baskale 7, Gevaş 3, Gurpınar 5 İpekyolu 11, Özalp 15 mahalle yolu, kar yağışından dolayı kapalı durumda.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştığı kentte, büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Van\'da Kar Yağışı Sebebiyle 158 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Kar Yağışı Sebebiyle 158 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı Sebebiyle 158 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı - Son Dakika
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