Van\'da Kayyum Uygulamaları Protesto Edildi

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(VAN)- Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, kayyum uygulamalarına tepki göstererek, "Hukuksuz kayyum atamalarıyla halkların kimliği, dili, kültürü asimile edilmeye çalışılarak, kentlerimiz büyük bir tahribatla karşı karşıya kalmış oluyor. Bu uygulamanın bu coğrafyada kimseye kazandırtmadığı, tam aksine herkese kaybettirdiğini, en çokta AKP iktidarına kaybettirdiğini çok açık görüyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı ocak ayı ilk meclis toplantısında konuşan Eş Başkan Neslihan Şedal, kayyum atamalarına tepki gösterdi. DEM Partili Meclis üyeleri, yapılan kayyum atamalarını protesto etmek için Kürtçe ve Türkçe "Belediyeler halkındır, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı döviz açtı.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Şedal, şunları söyledi:

"Hukuksuz kayyum atamalarıyla halkların kimliği, dili, kültürü asimile edilmeye çalışılarak, kentlerimiz büyük bir tahribatla karşı karşıya kalmış oluyor. 31 Mart seçimlerinin ardından büyük bir başarıyla kayyum gaspından belediyelerimizi kurtararak halkın hizmetine sunmuş olduk. O günden bu güne yapmış olduğumuz tek şey halka hizmet oldu. Halk ne istemişse onu hayata geçirmeye çalıştık. Maalesef bizim halkçı, toplumcu, ekolojik, demokratik belediyeci anlayışımız iktidarı yeniden rahatsız ederek halkların iradesi gasp edilmek istenmektedir. Eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz tutuklanarak bu hukuksuzluğa devam edilmek istenmektedir. Bu uygulamanın bu coğrafyada kimseye kazandırtmadığı, tam aksine herkese kaybettirdiğini, en çokta AKP iktidarına kaybettirdiğini çok açık görüyoruz. Van'da mazbata gaspıyla yine halkın iradesi gasp edilmek istendi. Halk demokratik hakkını ve tepkisini ortaya koyarak, yeniden belediyesini halkın iradesiyle halkın hizmetine sunmuş oldu. Hakkari'yle başlayan, Esenyurt, Dersim, Mardin, Batman, Halfeti, Bahçesaray ile devam eden halk iradesinin gasp edilmesine yönelik rejimi çok iyi tanıyoruz. Bu rejimde halkların iradesine yer yok. Bu rejimde halkın diline, kültürüne, inancına, kimliğine, saygı duymak yok. Halkların kendi kendini yönetmesine yer yok. Ancak ve ancak tekçiliğe, ranta ve yolsuzluğa yer var. Halk her devasında cevabı sandıkta verdi.

Biz buradan soruyoruz; madem seçimle almayacağınızı yalanla, dolanla, gaspla alacaksınız neden seçime gidiyorsunuz? Sizler de biliyorsunuz ki yüz defa da bu sandıklar kurulsa da o sandıkta sizlerin adaylarınız da kayyumlarınız da çıkmayacak. DEM Parti'nin belirlemiş ve seçmiş olduğu eş başkanlar çıkacaktır. Tıpkı Akdeniz'de Huriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız ve orada seçilmiş Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız gibi.

"Bizim için asıl olan halkın iradesidir"

Cuma günü hukuksuz bir şekilde, hiçbir yasal dayanağı olmadan, uyduruk gerekçelerle eş başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız gözaltına alındı. Dün de sabaha karşı 02.00 sıralarında hukuksuz bir şekilde tutuklandılar. Demokrasiyi sonuna kadar savunduğumuz, radikal demokrasiyi toplumsallaştırmaya çalıştığımız bu zeminde de bu hukuksuzluğu kabul etmediğimizi, milyonların oyuyla seçilen DEM Parti'nin eş başkanlarının bu halkın iradesi olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Sizler kayyum siyasetinde ısrar etseniz de bu halkların iradesinin eş başkanlarımız olduğu hakikatini hiçbir hukuksuzluğunuz izah edemez. Bu topluma kabul ettiremez. Bizim için asıl olan halkın iradesidir. Hukuki gerekçeli olan halkın iradesidir. Huriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız bizlerin ve Akdeniz halkının eş başkanlarıdır. Bunu hiçbir hukuksuzluk değiştiremez. Eş başkanlığın bizim mor çizgimiz olduğunun da altını çizmek istiyor, bir an önce bu hukuksuzluktan vazgeçilmesi gerektiğini ve halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini bir kez daha buradan tekrarlıyoruz."