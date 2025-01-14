Van'da Kayyum Uygulamaları Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da Kayyum Uygulamaları Protesto Edildi

Geniş Video İzle

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, kayyum atamalarına karşı çıkarak halkların kimliğinin ve kültürünün asimile edilmeye çalıştığını belirtip, bu uygulamaların halkın hizmetine sunulması gereken belediyeleri etkilediğini vurguladı.

14.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN)- Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, kayyum uygulamalarına tepki göstererek, "Hukuksuz kayyum atamalarıyla halkların kimliği, dili, kültürü asimile edilmeye çalışılarak, kentlerimiz büyük bir tahribatla karşı karşıya kalmış oluyor. Bu uygulamanın bu coğrafyada kimseye kazandırtmadığı, tam aksine herkese kaybettirdiğini, en çokta AKP iktidarına kaybettirdiğini çok açık görüyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı ocak ayı ilk meclis toplantısında konuşan Eş Başkan Neslihan Şedal, kayyum atamalarına tepki gösterdi. DEM Partili Meclis üyeleri, yapılan kayyum atamalarını protesto etmek için Kürtçe ve Türkçe "Belediyeler halkındır, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı döviz açtı.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Şedal, şunları söyledi:

"Hukuksuz kayyum atamalarıyla halkların kimliği, dili, kültürü asimile edilmeye çalışılarak, kentlerimiz büyük bir tahribatla karşı karşıya kalmış oluyor. 31 Mart seçimlerinin ardından büyük bir başarıyla kayyum gaspından belediyelerimizi kurtararak halkın hizmetine sunmuş olduk. O günden bu güne yapmış olduğumuz tek şey halka hizmet oldu. Halk ne istemişse onu hayata geçirmeye çalıştık. Maalesef bizim halkçı, toplumcu, ekolojik, demokratik belediyeci anlayışımız iktidarı yeniden rahatsız ederek halkların iradesi gasp edilmek istenmektedir. Eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz tutuklanarak bu hukuksuzluğa devam edilmek istenmektedir. Bu uygulamanın bu coğrafyada kimseye kazandırtmadığı, tam aksine herkese kaybettirdiğini, en çokta AKP iktidarına kaybettirdiğini çok açık görüyoruz. Van'da mazbata gaspıyla yine halkın iradesi gasp edilmek istendi. Halk demokratik hakkını ve tepkisini ortaya koyarak, yeniden belediyesini halkın iradesiyle halkın hizmetine sunmuş oldu. Hakkari'yle başlayan, Esenyurt, Dersim, Mardin, Batman, Halfeti, Bahçesaray ile devam eden halk iradesinin gasp edilmesine yönelik rejimi çok iyi tanıyoruz. Bu rejimde halkların iradesine yer yok. Bu rejimde halkın diline, kültürüne, inancına, kimliğine, saygı duymak yok. Halkların kendi kendini yönetmesine yer yok. Ancak ve ancak tekçiliğe, ranta ve yolsuzluğa yer var. Halk her devasında cevabı sandıkta verdi.

Biz buradan soruyoruz; madem seçimle almayacağınızı yalanla, dolanla, gaspla alacaksınız neden seçime gidiyorsunuz? Sizler de biliyorsunuz ki yüz defa da bu sandıklar kurulsa da o sandıkta sizlerin adaylarınız da kayyumlarınız da çıkmayacak. DEM Parti'nin belirlemiş ve seçmiş olduğu eş başkanlar çıkacaktır. Tıpkı Akdeniz'de Huriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız ve orada seçilmiş Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız gibi.

"Bizim için asıl olan halkın iradesidir"

Cuma günü hukuksuz bir şekilde, hiçbir yasal dayanağı olmadan, uyduruk gerekçelerle eş başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız gözaltına alındı. Dün de sabaha karşı 02.00 sıralarında hukuksuz bir şekilde tutuklandılar. Demokrasiyi sonuna kadar savunduğumuz, radikal demokrasiyi toplumsallaştırmaya çalıştığımız bu zeminde de bu hukuksuzluğu kabul etmediğimizi, milyonların oyuyla seçilen DEM Parti'nin eş başkanlarının bu halkın iradesi olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Sizler kayyum siyasetinde ısrar etseniz de bu halkların iradesinin eş başkanlarımız olduğu hakikatini hiçbir hukuksuzluğunuz izah edemez. Bu topluma kabul ettiremez. Bizim için asıl olan halkın iradesidir. Hukuki gerekçeli olan halkın iradesidir. Huriye Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız bizlerin ve Akdeniz halkının eş başkanlarıdır. Bunu hiçbir hukuksuzluk değiştiremez. Eş başkanlığın bizim mor çizgimiz olduğunun da altını çizmek istiyor, bir an önce bu hukuksuzluktan vazgeçilmesi gerektiğini ve halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini bir kez daha buradan tekrarlıyoruz."

Van\'da Kayyum Uygulamaları Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Neslihan Şedal, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Kayyum Uygulamaları Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da Kayyum Uygulamaları Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.