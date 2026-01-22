Van'da Karla Mücadele Sürüyor... Belediye Ekipleri Hasta Yurttaşlar İçin Kapanan Yolları Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Van'da Karla Mücadele Sürüyor... Belediye Ekipleri Hasta Yurttaşlar İçin Kapanan Yolları Açtı

22.01.2026 11:51  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Dökmetaş Mezrası'nda KOAH hastası bir kadını ve Sakız Mezrası'nda yüksek ateş ve kusma şikayeti olan iki çocuğu hastaneye ulaştırdı.

(VAN) - Bahçesaray'ın Dökmetaş Mezrası'nda rahatsızlanan 65 yaşındaki KOAH hastası kadın ile Sakız Mezrası'nda rahatsızlanan 2 çocuk, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köylerde rahatsızlanan vatandaşların hastanelere ulaşımında da rol oynuyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Ünlüce Mahallesi Dökmetaş Mezrası'nda gece saatlerinde rahatsızlanan 65 yaşındaki KOAH hastası Zibar Kelek için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ulaşımın kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği'nden destek talep etti. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda mezra yolu ulaşıma açıldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve hasta Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gündüz saatlerinde ise Arvas Mahallesi Sakız Mezrası'nda rahatsızlanan Enes Kızıl (10) ve Eylül Kızıl (5) için yol açma çalışması gerçekleştirildi. Yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Bağcılar ve Cevizlibelen mahallelerinde yolda kalan ambulansların hastalara ulaşması, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle sağlandı.

Başkale ilçesinde Geçitvermez Mahallesi yakınlarında hasta ihbarına giden bir ambulansın kara saplanması üzerine durum ilgili birimlere bildirildi. Başkale Şantiye Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle ambulansın mahalleye ulaşması sağlandı.

Öte yandan kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası kapalı mahalle yolu sayısı yürütülen çalışmalar sonucu 52'ye düştü. Tipinin etkili olduğu 10 mahalle ve 42 mezra yolunda ise yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:04:07. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Karla Mücadele Sürüyor... Belediye Ekipleri Hasta Yurttaşlar İçin Kapanan Yolları Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.