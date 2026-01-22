Van'da Karla Mücadele Sürüyor... Belediye Ekipleri Hasta Yurttaşlar İçin Kapanan Yolları Açtı

(VAN) - Bahçesaray'ın Dökmetaş Mezrası'nda rahatsızlanan 65 yaşındaki KOAH hastası kadın ile Sakız Mezrası'nda rahatsızlanan 2 çocuk, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının ardından sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri Bahçesaray ve Başkale ilçelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler köylerde rahatsızlanan vatandaşların hastanelere ulaşımında da rol oynuyor.

Bahçesaray ilçesine bağlı Ünlüce Mahallesi Dökmetaş Mezrası'nda gece saatlerinde rahatsızlanan 65 yaşındaki KOAH hastası Zibar Kelek için 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ulaşımın kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği'nden destek talep etti. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucunda mezra yolu ulaşıma açıldı. Sağlık ekipleri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı ve hasta Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gündüz saatlerinde ise Arvas Mahallesi Sakız Mezrası'nda rahatsızlanan Enes Kızıl (10) ve Eylül Kızıl (5) için yol açma çalışması gerçekleştirildi. Yüksek ateş ve kusma şikayeti bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Bağcılar ve Cevizlibelen mahallelerinde yolda kalan ambulansların hastalara ulaşması, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle sağlandı.