Van\'da Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri tarafından yürütülen denetimlerde, özellikle tatlı imalathaneleri ve marketler mercek altına alındı. Denetimlerde; genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim alanlarının temizliği, çalışanların bone ve eldiven kullanımı, ilaçlama uygulamaları ile iş yeri ruhsatları detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, son kullanma tarihleri geçen ürünler de imha edildi.

Vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - VAN