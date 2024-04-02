Van'da Mazbata Tartışması: Emek ve Demokrasi Güçleri İzmir'de Basın Açıklaması Yaptı

Yerel

Haber: Ece Azak Kamera: Özgür Şengül - Kerim Uğur

Resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına tepki gösteren Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir'de basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Van İl Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024'de yapılan yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı yüzde 55 oranında oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine, yüzde 27 oy alan ikinci sıradaki AKP adayını belediye başkanı olarak belirlemesi üzerine karara tepki gösteren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, şunları söyledi:

"Bu karar henüz kesinleşmeden Van İl Seçim Kurulu tarafından işleme konulmuş ve Abdullah Zeydan'ın belediye başkanlığı engellenmiştir. Bu karar ile siyasal iktidarın temsil ettiği yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümü bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Seçmen iradesi gasp edilmiş, Anayasa'da ifadesini bulan hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkeleri ihlal edilmiştir."

Yapılan açıklamanın ardından yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. 6 kişinin gözaltına alındığı olaylarda bir polis memuru da eylemcilerin attığı taş sonucu başından yaralandı.