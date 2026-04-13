Van'da Minibüs Kazası: 1'i Ağır 13 Yaralı

13.04.2026 01:40  Güncelleme: 02:11
Van'da bir minibüsün takla atması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve diğer ekiplerin çabalarıyla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da, bir minibüsün takla atması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak, hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. 01 DTR 33 plakalı minibüs, seyir halindeyken kayganlaştığı belirtilen yolda takla attı. Minibüste bulunan ve Van'daki dağcılık faaliyetlerine katıldıkları öğrenilen yolcular, çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Araçtan çıkarılan 1'i ağır 13 yaralı, Van ve Gevaş'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnceleme, Yerel, Kaza, Van, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
