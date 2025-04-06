Van'da Sazlık Alanda Yangın Çıktı

Van'da sazlık alanda yangın
VAN - Van'ın Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit İlçesi sınırları içerisinde Van Gölü sahiline bulunan sazlık alanda meydana. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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